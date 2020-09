Membru important al administratiei Vaticanului, confirmat cu COVID-19

Tagle a fost confirmat pozitiv cu COVID-19 dupa ce a fost testat joi, la sosirea in Manila, a spus Bruni. Cardinalul nu prezinta simptome si va ramane in izolare in Filipine, a adaugat el.Persoanele de la Vatican care s-au aflat recent in contact cu cardinalul sunt testate, a spus purtatorul de cuvant, mentionand ca Tagle a facut un test pentru coronavirus pe 7 septembrie, iar rezultatul a fost negativ.Luis Antonio Tagle, 63 de ani, este seful Congregatiei pentru Evanghelizarea Popoarelor, departamentul Vaticanului pentru activitate misionara, cunoscut si sub vechiul sau nume in latina Propaganda Fide.El este unul dintre cei mai tineri cardinali ai bisericii, provine din Filipine si anterior a fost arhiepiscop de Manila.In calitate de membru de rang inalt al Curiei, organismul de conducere al Vaticanului, Tagle are acces la suveranul pontif, dar pentru moment nu este clar daca cei doi s-au intalnit recent.