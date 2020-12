Noua tulpina de coronavirus descoperita in Marea Britanie starneste ingrijorare. Merkel si Macron, discutii cu sefii institutiilor UE

Potrivit unor surse de la Palatul Elysee, citata de agentia DPA, Macron si Merkel au avut convorbiri cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen si cu presedintele Consiliului European, Charles Michel.Potrivit agentiei EFE, un reprezentant al Ministerului de Externe francez a declarat la postul public France Televisions ca Franta doreste o pozitie europeana coordonata in aceasta chestiune si spera ca o decizie in acest sens sa poata fi anuntata inca de astazi.De asemenea, Emmanuel Macron a convocat pentru duminica seara o reuniune a consiliului national de aparare al Frantei. Presedintele francez are el insusi COVID-19 si se afla in izolare, starea sa fiind ''stabila'', potrivit unui anunt al Palatului Elysee.Intre timp, Austria a anuntat de asemenea ca va suspenda zborurile catre si dinspre Marea Britanie, decizii similare fiind luate pana in prezent de Belgia, Olanda si Italia. Germania a anuntat ca examineaza de asemenea o posibila suspendare a acestor zboruri.Guvernul britanic a decis instituirea nivelului maxim de restrictii antiepidemice la Londra si intr-o parte a Angliei, unde noua tulpina de coronavirus, care este mai contagioasa, a provocat a crestere semnificativa a numarului noilor cazuri de COVID-19.Consilierul stiintific al guvernului de la Londra, Patrick Vallance, a declarat sambata ca noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 a aparut la jumatatea lunii septembrie la Londra sau in comitatul Kent, iar in prezent tinde sa devina forma ''dominanta'' in Marea Britanie si a provocat o crestere puternica a spitalizarilor in decembrie.