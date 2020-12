Mesajele disperate ale unei tinere care a murit de Covid-19 in Spitalul Caransebes: "Nu mai merge masca. Sunt la spital sau la puscarie"

In mesajele dintre pacienta si mama sa, aflata in Germania, publicate in mediul online si preluate de Express de Banat , pacienta spunea ca nu este tratata bine, insa oficialii spitalului sustin ca medicii si-au facut corect treaba.Pacienta din Resita, care prezenta o serie de comorbididati, a murit dupa patru zile de la internare in Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Municipal Caransebes. Conform Express de Banat, mama fetei a publicat pe retelele sociale mesaje care arata disperarea fiicei sale, cu care tinea legatura pe WhatsApp.Fata ii spunea ca nu primeste apa, ca personalul medical ii face observatii ca foloseste telefonul mobil si ca nu i se acorda ingrijiri atunci cand are nevoie. "Mor cu masca asta", "Nu mai merge masca. Nu primesc aer", "Vreau acasa", "Nu mai pot!", "Nu mai apuc 27 de ani. Sa-mi luati sicriu alb", sunt cateva dintre mesajele trimise de tanara catre mama ei."Sunt la spital sau la puscarie? Si acum a urlat sa las telefonul", ii mai spunea tanara mamei sale."Tanara a ajuns la spital pe 10 decembrie, la ora 23.00, cu ambulanta de la Resita, temperatura 39 de grade Celsius, hipertensiva, diabetica, anemie de 8 si obezitate. A fost tratata pe ATI timp 4 zile, cu Remdesivir si tot tratamentul specific COVID 19, i s-a facut transfuzie cu plasma. Din pacate, starea ei s-a agravat si a facut stop cardiac", a declarat directorul medical al SMU din Caransebes, dr. Singh Bhupinder, conform Libertatea