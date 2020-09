Directorul OMS, dupa marcarea a peste un milion de decese cauzate de COVID-19: "Nu este niciodata prea tarziu pentru a schimba cursul lucrurilor"

"Lectia cea mai importanta este mereu aceeasi: oricare ar fi stadiul epidemiei, nu este niciodata prea tarziu pentru a schimba cursul lucrurilor", a scris Tedros Adhanom Ghebreyesus, care conduce lupta impotriva celei mai grave pandemii din ultimul secol din pozitia de director general al OMS, intr-un editorial publicat in cotidianul britanic The Independent.Editorialul a aparut in aceeasi zi in care OMS a inregistrat decesul cu numarul 1.000.000 cauzat de o epidemie care a izbucnit la sfarsitul lunii decembrie 2019 in China si s-a raspandit apoi in cateva luni in lumea intreaga, infectand cel putin 33 de milioane de persoane, dintre care unele raman cu sechele grave."Un milion de persoane si-au pierdut viata din cauza COVID-19 si inca si mai multe sufera din cauza pandemiei", a subliniat directorul OMS, insistand totodata asupra rapiditatii fara precedent cu care omenirea a reusit sa puna la punct teste de depistare si sa se mobilizeze pentru a descoperi cat mai repede posibil vaccinuri eficiente si sigure.Pandemia de COVID-19, care a parut pentru o vreme ca se afla sub control in mare parte a lumii, inregistreaza in prezent o recrudescenta accelerata odata cu redeschiderea economiilor nationale. OMS a inregistrat un record de 4 milioane de infectari confirmate in ultimele doua saptamani la nivel mondial.Folosind acelasi ton didactic, directorul general al OMS a insistat pe "cele patru etape esentiale pe care toate tarile, toate comunitatile, toti indivizii trebuie sa se concentreze pentru a stapani epidemia: evitarea amplificarii lucrurilor, reducerea mortalitatii prin protejarea celor mai vulnerabili, fiecare individ trebuie sa faca eforturi. Iar guvernele trebuie sa foloseasca toate mijloacele pentru a detecta si a izola cat mai repede posibil infectiile si sa evite astfel costisitoarele masuri de izolare pe scara larga".