Mesajul tulburator al unei judecatoare infectata cu coronavirus: "Virusul e intre noi, se plimba, adulmeca si ataca, il prinde pe cel mai slab. Spala-te pe maini, puneti o amarata de masca pe fata"

Aflata de o saptamana in Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, unde incearca sa invinga "dusmanul nevazut" care a atacat trei din cei patru membri ai familiei sale, femeia spune ca "a fost greu", insa ca a fost ajutata "enorm" de catre personalul medical. Judecatoarea se afla internata in spital impreuna cu sotul si copilul sau."Tot respectul pentru grija deosebita pe care ne-ati purtat-o in aceste zile in incercarea voastra de a ne face viata mai usoara! Cu mare groaza ne-am internat joi, 2 iulie 2020, dar datorita caldurii transmise de voi, personalul medical, presiunea psihica nu a fost asa de mare ... si totul a trecut mai usor. Multumesc, oameni speciali, si iertati ca vom trece, poate, pe langa voi, fara sa va salutam, pentru ca nu v-am vazut decat ochii, si aceia cu greu, din spatele ochelarilor aburiti care alcatuiau costumele voastre grele", le transmite acestora judecatoarea de pe patul de spital, citata de Agerpres.Ea a adaugat ca ochii au fost insa suficienti sa inteleaga ca medicii si asistentele nu sunt roboti, ci oameni, carora le pasa de cei aflati in suferinta."Si atunci, draga cititorule, tie, care esti acasa, la birou sau pe terasa cu baietii, de ce sa nu-ti pese? De tine si de familia ta? Virusul e intre noi, se plimba, adulmeca si ataca, il prinde pe cel mai slab. Apara-te, armele sunt la tine, spala-te pe maini, puneti o amarata de masca pe fata si nu te duce unde-i mai multa lume! Stai deoparte, respecta distanta, nu te inghesui, iesi din turma! Nu stii cum vei trece peste boala! Poate usor, poate nu vei simti nimic, dar copilul tau, mama ta? La ei te-ai gandit? (...). Mai gandeste la asta, cititorule, inainte sa iesi din casa fara aparare, poti sa aduci virusul in casa ta si primii pe care ii infectezi sunt membrii familiei tale, un copil, un parinte, un frate, cu organisme mai tari sau mai putin tari, slabite de varsta sau de boli", spune aceasta.Femeia considera ca daca toti si-ar proteja macar familia, atunci nu ar mai fi niciun caz de COVID-19 in cateva zile."Asculta ce ne spun specialistii, medicii, autoritatile din domeniul medical! Ei nu vorbesc prostii! Nu e nimic politic aici, in spital nu exista partide politice. Nu asculta glasul unor nespecialisti, neinformati, vedete TV, voci care nu au nicio legatura cu actul medical, dar care isi dau cu parerea despre el, te dezinformeaza si te fac sa ignori un pericol real", isi incheie mesajul magistratul din Alba Iulia.La Curtea de Apel Alba Iulia a fost depistat un focar de coronavirus , fiind confirmati pozitiv un numar de 9 angajati, din care 6 judecatori si 3 grefiere. Timp de doua zile, in 2 si 3 iulie, activitatea instantei a fost suspendata pentru efectuarea activitatilor de dezinfectie a spatiilor institutiei.