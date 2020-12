Mesajul dur al unui medic de la ATI: Mai bine respectam niste reguli simple, decat sa ajungem cu o sonda in gat sau "ambalati" intr-un sac negru

Mesajele sale sunt dure, dar sunt menite sa ii responsabilizeze pe cei care ignora regulile. De data aceasta medicul a indemnat la precautie in ceea ce priveste sarbatorile de iarna."Doar cateva zile, ne mai despart de sarbatorile de iarna, care vin la pachet cu: agitatia, aglomeratia, "nebunia aia" ce ne cuprinde, pentru a ne umple cosul, cu cumparaturi si cadouri. Doar ca bonus, anul acesta avem si o pandemie.Si pentru ca pe canalele TV, ni se spune non-stop, cat de scumpa va fi masa de Craciun, cat de scumpe sunt cadourile, brazii... Poate ca a venit momentul sa intelegem ca este o sarbatoare spirituala si nu o nebunie generalizata, o cheltuiala inutila cu o cina demna de Spitalul de Urgenta", a scris Amin Zahra pe Facebook.Medicul spune, insa, ca este intre respectarea traditiilor si a ramane sanatosi este mai important sa alegem cea de-a doua varianta."Este o perioada grea, si e greu sa ne abtinem de la niste obiceiuri, vizite, traditii... Doar ca, ganditi-va, mai important este sa ramanem sanatosi, sa trecem peste pandemia asta. Sarbatori vor mai fi, si ar fi pacat, ca la anul, la masa de Craciun sa fie cu o farfurie mai putin, doar pentru ca "ne-am saturat" de restrictii.Daca acum cateva luni pareau ca mor doar cei in varsta, cu alte boli, acum e un fel de ruleta ruseasca, unde oricine este expus la acest risc.", a scris Zahra pe Facebook.El a vorbit despre experienta avuta de un pacient, un barbat in varsta de 42 de ani, care dupa ce si-a revenit din coma indusa primul lucru pe care l-a facut a fost sa intrebe ce face fiica sa in varsta de 6 ani."Ar mai fi, zeci de exemple, unde oamenii au invins boala, pentru ca au avut pentru cine lupta... Dar de ce sa ajungem pana acolo!?Vom trece peste pandemia asta, dar pana atunci nu merita sa-ti risti viata pentru nimic in lumea asta, mai bine respectam niste reguli simple, decat sa ajungem cu o sonda in gat sau si mai tragic "ambalati" intr-un sac negru. Eu va doresc si imi doresc sarbatori linistite, cu multa sanatate!", a concis medicul israelian.