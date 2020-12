Mesajul dur al unui medic pentru cei care refuza sa se vaccineze contra COVID-19: "Habar n-aveti cate chimicale inghititi zilnic sau respirati"

Spitalul Judetean Galati a intrat in carantina la sfarsitul lunii noiembrie, dupa ce mai multe cadre medicale s-au infectat. Paul Ichim a fost, de asemenea, diagnosticat cu COVID-19, potrivit Adevarul.ro "Ma tot intreaba lumea daca ar fi cazul sa ne vaccinam pentru acest COVID. N-am sa-mi pun moaca in chenare si sa postez mesaje "si eu ma vaccinez", nu-i genul meu, o fac si gata.Dragilor, daca este sa dea nu stiu ce molime in voi, din alea cu tot felul de afectari genetice, exista un ocean de produse in care ne balacim zilnic, ce pot induce aceste lucruri, cel putin in vestita mare crapelnita ritualica de iarna. Habar n-aveti cate chimicale inghititi zilnic sau respiratiPentru concidatinii nedumeriti, stati linistiti, a doua transa de vaccin care vine in tara ar fi astazi si nu va fi distribuita in niciun caz acestei zone "minore". Probabil au aflat ca in Moldova unele lucruri se pot finaliza mai bine pe betie sau mahmureala, asa ca ciocniti clondire si de san' Vasile.Nu stiu cum au muncit altii, dar de cand a inceput pandemia, n-am pus bisturiul jos. Am cautat sa-i ajutam pe cei cu alta patologie si chiar urgentele chirurgicale ce aveau COVID.Era sa uit, in acest interval aproape jumatate dintre cei care muncesc aici au facut COVID.In concluzie, an mai mizerabil n-am avut, cu atatea schimbari, cu atatea necunoscute, cu stres si cu atatia nepriceputi", a transmis medicul.Citeste si: Barbat din Arges, retinut dupa ce si-a incendiat propria gospodarie. Ce l-a determinat sa faca gestul extrem