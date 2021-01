Mesajul unui preot roman care s-a vaccinat anti-Covid: Ne lepadam de Hristos prin mandrie, prin invidie, dar nu printr-un vaccin

Preotul Bogdan Chiorean, medic de profesie si coordonatorul Centrului Ingrijiri Paliative Sfantul Nectarie din Cluj-Napoca, este unul dintre primii preoti din judet care s-au vaccinat."N-am furat startul, m-am vaccinat pentru ca slujesc intr-un spital", a sustinut acesta. Chiorean a spus ca s-a vaccinat "mai ales in memoria celor peste 500 de persoane care au decedat la Centrul de Ingrijiri Paliative "Sfantul Nectarie" in 2020. Nu singuri, dar fara cei dragi alaturi.""Anul trecut "nu au fost solutii, dar daca o mai patim si-n viitor, e de neiertat", e de parere preotul."Nu, n-am furat startul, desi cu greu inteleg nemultumirea celor care pe de o parte nu se vaccineaza, iar pe de alta, stau sa contabilizeze care in ce etapa intra. Slabiciuni sufletesti. M-am vaccinat pentru ca slujesc intr-un spital. Unii se vaccineaza. De frica. Altii nu se vaccineaza. Dintr-o alta frica. Am trecut prin boala, probabil am anticorpi. Nu stiu cati si nici cat timp raman la un nivel protectiv. Si nici nu ma intereseaza.Pentru ca am taria morala sa recunosc faptul ca dispun de o cunoastere limitata si pretuiesc oamenii care se straduiesc sa ne fie bine. La centrul de vaccinare, pana am completat consimtamantul informat si am asteptat la rand, m-am rugat Sfintilor Doctori care-au inteles ca il poti sluji pe Dumnezeu ajutandu-i pe cei bolnavi. Si ca El va primi ca pentru Sine dragostea ta.M-am vaccinat mai ales in memoria celor peste 500 de persoane care au decedat la Centrul de Ingrijiri Paliative "Sfantul Nectarie" in 2020. Nu singuri, dar fara cei dragi alaturi. Cu ei, nu mai avem o alta sansa de a le arata pretuire. Pe ei i-am ratat. Anul trecut nu au fost solutii, dar daca o mai patim si-n viitor, e de neiertat.In drum spre casa, am zis o rugaciune pentru cei adormiti: - Emil Palade, dimpreuna cu ribozomii lui - care au facut posibil acest vaccin - Ioan Cantacuzino, alaturi de scoala lui de imunologie romaneasca, un erudit in campaniile antiepidemice - Victor Babes, cu scoala lui de microbiologie, care ne-a facut sa pricepem rolul bacteriilor si al virusurilor in patologia infectioasa - Nicolae Paulescu, descoperitorul insulinei, care desi n-are treaba cu vaccinurile, am siguranta ca prin prisma atator destine salvate sta acum alaturi de ceilalti amintiti, in bucuria comuniunii Lui Dumnezeu si cercetand - in vesnicie - maretia tainelor Lui.Grija fata de trup e o datorie crestineasca. Ne lepadam de Hristos prin mandrie, prin invidie, prin neascultare, prin parerea-de-sine, prin rautatile de zi-cu-zi. Dar nu printr-un vaccin".