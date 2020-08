Messi a detronat COVID-19, in cautarile pe Google

Google a inregistrat o crestere masiva a cautarilor legate de (ica) fotbalistul Barcelonei. "Messi pleaca de la Barcelona", "Messi Barca" sau "Ce s-a intamplat cu Messi" au fost constructiile cele mai tastate in bara de cautare, informeaza Smart Radio "Messi pleaca de la Barcelona" a cunoscut o crestere de 2300% luni seara, intre orele 19:00 si 20:00.Numele "Messi" a depasit "coronavirus" in Google Trends, dupa cateva luni de dominatie a cautarilor despre virus.Si asta s-a intamplat pe plan global, in cautarile din toata lumea.Daca ne raportam la regiunea Cataloniei, din Spania, diferenta a fost uriasa. 70% din cautari au urmarit stirea despre Messi, doar 30% pe cele despre epidemie.Exista si zone unde argentinianul nu a reusit sa fie pe primul loc, exact acolo unde era de asteptat - in orasul rivalilor.In Madrid, oras afectat puternic de epidemie, 53% dintre cautari au ramas in sfera virusului, Messi fiind mai putin accesat.