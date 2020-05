Microbuzele vor transporta calatorii doar pe scaune. Ce alte reguli vor trebui respectate in transportul in comun si in taxi

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, in domeniul transportului rutier de persoane sunt necesare o serie de masuri si reguli, pe perioada starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii COVID-19.Astfel, la urcarea in vehicul vor fi montate dozatoare cu solutii dezinfectante si se va efectua obligatoriu curatenia si dezinfectia mijlocului de transport inainte de plecarea in cursa. Vor fi evitate maturarea uscata si alte actiuni mecanice pe suprafete potential contaminate, pentru a reduce posibilitatea de dispersare a virusului si se vor utiliza in schimb metode de curatare umeda.Conducatorul auto va fi dotat cu masca de protectie. De altfel, purtarea mastii este obligatorie pentru accesul la bordul vehiculelor de transport pasageri, precum si pe toata durata calatoriei."Spatiul conducatorului auto va fi izolat sau primul rand de scaune va fi pastrat liber, pentru a evita interactiunea sociala; conducatorii mijloacelor de transport au obligatia de a pastra distanta sociala in timpul pauzelor si perioadelor de repaus pe drum, evitandu-se contactele cu alte persoane (soferi, pasageri, persoane adiacente parcursului etc.); la imbarcare/debarcare, pasagerii vor respecta o distanta de siguranta minima unul fata de celalalt", arata MT.Pentru vehiculele cu cel putin doua usi, accesul in interiorul vehiculului se va realiza doar pe usa din fata, iar coborarea pe cealalta/celelalte usi.Pentrusunt obligatorii urmatoarele masuri: transportul pasagerilor se efectueaza doar pe locurile din spate; conducatorul auto va fi dotat cu masti si dezinfectant de tip biocid; se va delimita spatiul dintre conducatorul auto si pasageri; pasagerii au obligatia de a veni la locul de imbarcare cu masca de protectie si de a purta masca de protectie la urcarea in vehicul si pe toata durata calatoriei; utilizarea manusilor de catre sofer in cazul manuirii bagajelor clientului sau interactiunii cu alte persoane (agenti control etc.) este obligatorie precum si dezinfectarea mainilor, dupa indepartarea manusilor intr-o punga special destinata; igienizarea si dezinfectarea interiorului autoturismului este obligatorie in fiecare zi; se vor utiliza cu precadere platile electronice, se mai mentioneaza in documentul MT.