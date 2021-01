Mihai Budeanu de la 3 Sud Est, dupa ce s-a vindecat de COVID-19. "Am trecut printr-o perioada foarte grea, era sa plec"

"Sunt acasa acum, ma simt foarte bine. Am trecut printr-o perioada foarte grea. A fost foarte grea, era sa plec. Prima oara am crezut ca este o raceala. Am facut testul rapid, eram pozitiv. Cum am ajuns la spital, am fost dus direct in sectia de ATI. Nu stiam sa am alte probleme de sanatate, dar probabil a fost ceva ascuns, undeva la plamani", a declarat Mihai la Vorbeste Lumea, potrivit stirileprotv.ro Cantaretul a primit tratament cu plasma si sustine ca este recuperat complet.Citeste si: FOTO/VIDEO Doua persoane ranite grav, dupa ce o gospodarie din Olt a luat foc. Victimele au arsuri pe 60 la suta din suprafata corpului