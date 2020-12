Doctorul Mihai Craiu, avertisment transant despre un medicament "la moda" printre parinti: "Nu-l dati copiilor dumneavoastra in speranta unor iluzorii efecte pozitive"

"Antibioticele nu se prescriu la copiii asimptomatici, sau cu simptome minore, in cadrul infectiei COVID-19. De altfel la nici un pacient (de orice varsta!) care este asimptomatic si izolat la domiciliu nu ar trebui prescrise antibiotice, daca nu are si alta infectie dovedita. Nu o spun eu, o spune ultima versiune a Protocolului National de Tratament in infectia cu SARS-CoV-2", explica Craiu in postarea sa."MESAJ DE LUAT ACASA - nu dati azitromicina copiilor dumneavoastra in speranta unor iluzorii efecte pozitive asupra infectiei cu noul coronavirus . Nu ajuta, chiar dauneaza!", avertizeaza doctorul pediatru.