"Ce facem cu copiii, ei nu se vaccineaza de COVID?". Explicatiile unui medic pediatru celebru

Mihai Craiu, medic pediatru, spune ca studiile clinice pediatrice nu au fost inca finalizate, Pfizer avand peste 1.090 de copii, cu varste intre 12 si 16 ani, care participa la cercetari de trei luni. Si Moderna a inceput sa includa recent adolescenti in studii.Mihai Craiu a scris o postare pe Facebook prin care arata care sunt cele mai importante observatii. El adauga ca, momentan, cel mai important este ca adultii sa se vaccineze si sa respecte regulile."Pana cand vor fi gata studiile pediatrice am 2 observatii:1. Desi in SUA (populatie de 17 ori mai mare decat Romania) au fost diagnosticati peste 1.8 milioane copii cu COVID19, doar 8000 au facut forme grave si au fost 172 decese.2. Copiii se imbolnavesc mai rar si fac forme usoare de boala. Chiar daca scolile sunt inchise in unele zone cazurile pediatrice sunt in crestere in SUA. Deci adultii necooperanti si transmiterea comunitara accentuata reprezinta principalul risc pentru copii, oriunde in lume!Pana vor putea fi vaccinati copiii, noi adultii trebuie sa respectam regulile. Si sa facem vaccinul cand ne vine randul", a scris medicul pediatru Mihai Craiu, pe pagina de Facebook.