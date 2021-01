Mihai Craiu trage un semnal de alarma privind impactul pandemiei asupra copiilor: "Am vazut o multime de manifestari, lesin, ticuri, nevroze"

"Am vazut o multime de manifestari, de la lesin, ticuri, nevroze, importate fie de la bunicii cu care stau mult timp, fie de la lipsa socializarii, fie pur si simplu de la excesul de ecrane. Pentru ca trebuie sa ne gandim si pe termen mediu: copiii care interactioneaza numai cu un device digital - si cand nu le place ceva schimba - au alt antrenament emotional decat cand au peer review, cand trebuie sa convinga alt copil. Deci pur si simplu le facem rau copiilor nostri expunandu-i unui mediu steril de conflicte, de emotii pozitive, de tot ce se intampla in mod normal la scoala sau la gradinita", a declarat Mihai Craiu la Digi 24 El explica si ca, uneori, chiar daca toate analizele ies bine si nu exista o boala fizica, poate sa fie vorba despre o trauma emotionala."O serie intreaga de suferinte care nu au niciun substrat la analize - si am facut electrocardiograme, masuratori de tensiune si glicemii - si nu au nicio boala a corpului, dedesubt. Este numai o trauma emotionala si ceea ce este mai trist este ca adolescentii - cel putin cei care au in fata examene si momente dificile - acestia au dezvoltat intr-o proportie ingrijoratoare, spune un studiu din Pediatrics, idei suicidale. Chiar trebuie sa ne gandim ca lipsa unor interactiuni normale, omenesti, are un decont", a mai precizat medicul Mihai Craiu.Citeste si: VIDEO/FOTO Accident grav in Vaslui. Trei persoane au fost ranite dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat