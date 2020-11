Presedintele Consiliului Judetean Constanta, in izolare, dupa ce s-a infectat cu COVID-19: "Am simptome specifice usoare"

Lupu a scris, pe pagina sa de Facebook , ca are simptome specifice usoare si nu are probleme respiratorii."Ma adresez tuturor cu rugamintea si indemnul de a fi atenti si responsabili. Mai mult ca oricand, trebuie sa avem grija de noi si de cei din jurul nostru. Ne luptam cu o rata mare de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in judetul nostru. Si iata, desi mi-am luat toate masurile de protectie, am aflat cu tristete ca am fost testat pozitiv. Din fericire, am simptome specifice usoare si nu am probleme respiratorii, sunt in izolare la domiciliu, urmez toate regulile impuse aceasta situatie. Am luat legatura cu toti cei cu care am fost in contact in ultimele zile. E necesar sa punem binele celor de langa noi pe primul loc", a scris Lupu pe Facebook Mihai Lupu precizeaza ca atributiile sale vor fi preluate de vicepresedintele Consiliului Judetean Constanta, Stelian Gima, in perioada in care este in izolare."Vreau sa ii asigur pe toti constantenii ca activitatea Consiliului Judetean nu este afectata de aceasta situatie. In toata aceasta perioada sunt si voi fi in contact telefonic permanent cu colegii mei, iar conform Planului de Continuitate aprobat prin Dispozitia nr. 434/16.11.2020, atributiille Presedintelui vor fi preluate de catre Vicepresedintele Consiliului Judetean Constanta, Stelian Gima. Am incredere ca voi reveni curand alaturi de colegii mei din C.J.C. si reiterez rugamintea de a respecta cu strictete masurile impuse de autoritati cu privire la prevenirea raspandirii infectarii cu acest virus", a adaugat Lupu.