Dr. Mihnea Hurmuzache: Pragul poate fi depasit. Intr-o saptamana am putea avea 5 in fata, in loc de 4

"Avem 3 zile cu peste 4.000 de cazuri. Probabil ca este un nou prag care poate sa fie de mai scurta sau de mai lunga durata. Sau poate sa fie si usor depasit si intr-o saptamana, in loc sa avem 4 in fata, sa trecem la 5 in fata.Spitalul este aglomerat, dar cea mai mare problema este cea a circulatiei pacientilor asimptomatici, sau cu simptome foarte usoare, care nu ar trebui sa ajunga pe strada, prin mijloacele de transport in comun, in spitale . Ei sunt cei care aglomereaza foarte mult spitalele de boli infectioase", a declarat Mihnea Hurmuzache.Noi date ingrijoaratoare, privind evolutia pandemiei de coronavirus , au fost transmise vineri, 16 octombrie 2020, de autoritatile romane. In ultimele 24 de ore au fost raportate 4.026 de cazuri si 75 de decese. In sectiile ATI sunt internati 726 de pacienti. In Bucuresti sunt 592 de cazuri noi.Noi recorduri: 4.026 de cazuri, in 24 de ore. La ATI sunt 726 de pacienti internati. 75 de persoane au murit