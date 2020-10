Dr. Mihnea Hurmuzache: "Probabil ca ne vom mentine o perioada de timp pe palierul de 3.000 de cazuri"

"Este foarte clar ca am trecut de la un palier care s-a mentinut oarecum constant, in jurul a 1.500 de cazuri, foarte repede la palierul de 2.000, iar apoi la 3.000. Probabil ca acesta este palierul pe care ne vom mentine inca o perioada de timp, acesta de 3.000 de cazuri, cu exceptia weekendurilor, cand, daca numarul de teste este mai mic, asa este si numarul de cazuri. Intotdeauna trebuie sa luam ca reper testele facute de luni pana vineri.Cam asta este trendul pe moment, un numar mare de infectari, cu un numar de persoane care necesita ingrijiri medicale in spital undeva la 20%, restul solicita izolarea la domiciliul personal", sustine doctorul Mihnea Hurmuzache.Autoritatile sanitare au raportat vineri, 9 octombrie 2020, un numar de 3.186 de cazuri noi si 52 de decese, inregistrate in 24 de ore. La ATI sunt internati 613 de pacienti. In Bucuresti sunt 579 de cazuri noi.