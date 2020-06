Mii de credinciosi au participat la hramul Manastirii ''Sf. Ioan cel Nou de la Suceava''. Regulile de distantare sociala nu au fost respectate (Video)

Ziare.

La iesirea din curtea manastirii oamenii au uitat sa respecte regulile de distantare fizica si s-au inghesuit sa ia pachete cu mancare oferite de persoane private.Primarul Sucevei, Ion Lungu, tocmai pentru a evita astfel de situatii, a anuntat ca nu vor mai fi impartite sarmale si apa, asa cum s-a facut in anii trecuti.Credinciosii nu au respectat masurile de protectie sanitara nici la iesirea din curtea manastirii a coloanei auto pentru procesiunea prin oras, incercand sa ajunga cat mai aproape de platforma pe care se aflau moastele.Pentru prima data, in acest an, s-a renuntat la procesiunea facuta pe jos, cu moastele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, care era insotita de de zeci de mii de credinciosi pe strazile orasului, moastele sfantului fiind purtate intr-un convoi auto, iar credinciosii au avut voie sa le participe la procesiune de pe marginea drumului.Tot in premiera, procesiunea de Sanziene cu moastele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava s-a oprit, pentru cateva minute, in curtea Spitalului Judetean de Urgenta Suceava.Masina care a purtat racla cu moaste s-a oprit pentru scurt timp in fata intrarii principale a SJU, acolo unde cadrele medicale s-au inchinat si s-au rugat la moastele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, preotii au rostit o rugaciune, dupa care convoiul a pornit mai departe in procesiune pe strazile orasului.