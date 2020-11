Mii de oameni, la funeraliile patriarhului Irineu. Multi dintre ei, inclusiv preoti, nu au purtat masti si nu au respectat distantarea fizica, in ciuda recomandarilor Bisericii

Multi credinciosi si majoritatea preotilor aflati in Catedrala Sfantul Sava din Belgrad nu au purtat masti si nu au respectat distantarea fizica in interiorul bisericii, ei sarutand sticla care acoperea ramasitele patriarhului. In plus, ei au fost impartasiti cu aceeasi lingurita.Biserica Ortodoxa sarba le-a cerut credinciosilor sa respecte distantarea fizica si sa poarte masti, dar nici macar preotii nu au respectat ceea ce s-a cerut.La funeralii au fost prezenti liderii Serbiei, inclusiv presedintele Aleksandar Vucic, care a vorbit despre mosternirea patriarhului Irineu si a laudat eforturile de finalizare a constructiei Catedralei Sfantul Sava.Patriarhul Irineu a murit vineri din cauza Covid-19, la trei saptamani dupa ce a oficiat funeraliile sefului Bisericii din Muntenegru, de asemenea victima noului coronavirus . Demnitarul religios, care conducea Biserica Ortodoxa sarba din 2010, a murit dupa ora locala 7.00, la varsta de 90 de ani, la Spitalul Militar din Belgrad, unde a fost internat la 4 noiembrie.Biserica Ortodoxa sarba are aproximativ 12 milioane de credinciosi, majoritatea in Serbia - o tara cu sapte milioane de locuitori, dintre care peste 80% sunt ortodocsi -, dar si in Bosnia, Muntenegru si in diapora.Irineu, care era al 45-lea conducator al SPC, a oficiat la 1 noiembrie, la Podgorita, capitala Muntenegrului, funeraliile arhiepiscopului Amfilohije, mort din cauza Covid-19 la varsta de 82 de ani.Multi dintre miile de credinciosi care au participat la funeralii nu au respectat masurile de distantare sociala, iar autoritatile sanitare muntenegrene au denuntat "incalcari drastice" ale masurilor sanitare.