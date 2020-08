Mii de persoane au primit rezultate gresite la testele de COVID-19, in Suedia

Toate cele 3.700 de persoane testate au primit un rezultat pozitiv desi nu erau infectate cu noul coronavirus , afectand statisticile oficiale oferite de autoritatile din Suedia.Rezultatele gresite au fost inregistrate in special in cazul persoanelor cu simptome usoare care s-au testat singure cu ajutorul asa-numitelor teste de diagnostic PCR.Greseala a fost descoperita in doua laboratoare care au analizat eficacitatea testelor PCR fabricate in China, constatand ca testele nu au putut face distinctia intre probele cu o concentratie redusa de virus si probele negative.Pur si simplu testele nu au fost indeajuns de eficiente, au spus autoritatile medicale suedeze.Suedia a inregistrat pana marti circa 86.900 de cazuri de coronavirus, dintre care 5.814 decese legate de COVID-19.Citeste si: