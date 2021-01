Mike Pompeo a acuzat din nou China ca ascunde originea reala a Covid-19. "Beijingul continua sa nu ofere informatii vitale de care oamenii de stiiinta au nevoie"

Secretarul de stat american a afirmat ca maladii asemanatoare Covid-19 circulau deja din toamna lui 2019 printre personalul institutului de virusologie din Wuhan, oras unde a fost depistat Covid-19 pentru prima data, scrie AFP.Mike Pompeo a indemnat echipa OMS sa "puna presiune pe guvernul chinez" cu privire la aceasta "noua informatie"."Guvernul Statelor Unite are motive sa creada ca mai multi cercetatori din interiorul Institutului s-au imbolnavit in toamna lui 2019, inainte de identificarea primului caz de epidemie, cu simptome compatibile cu acestea, odata cu Covid-19, si boli sezoniere obisnuite", a afirmat el.Potrivit lui Mike Pompeo, aceasta informatie este contradictorie cu afirmatiile potrivit carora niciun membru al personalului Institutului nu a contractat Covid-19 sau virusuri asociate."Beijingul continua astazi sa nu ofere informatii vitale de care oamenii de stiinta au nevoie pentru a proteja lumea de acest virus mortal si de viitorul", a sustinut el.Covid-19 a fost depistat pentru prima data la Wuhan, la sfarsitul anului 2019, si s-a raspandit in lume provocand moartea a peste 2 milioane de oameni si contaminand zeci de milioane de persoane.OMS asigura ca locul de a fost transmis virusul de la animale la om este esential pentru a preveni viitoare epidemii.Administratia lui Donald Trump a spus de mai multe ori ca responsabila de epidemia de Covid-19 este China. In SUA sunt 390.000 de victime ale acestei maladii. Presedintele american a afirmat de mai multe ori ca noul coronavirus este "virusul chinez".Cu cateva zile inainte de incheierea mandatului sau, Mike Pompeo i-a atacat pe liderii principali din China, Iran si Cuba.Seful diplomatiei americane a afirmat ca Iranul a devenit "noua baza a Al-Qaida", o acuzatie pusa la indoiala de experti si de care Teheranul a ras.Citeste si: