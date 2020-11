Ministerul Apararii a anuntat unde vor fi depozitate vaccinurile anti-COVID in toata tara

"In cadrul sedintei de luni, 23 noiembrie, cu tema "Campania de vaccinare anti-COVID-19, problema de securitate nationala" desfasurata la Palatul Cotroceni si condusa de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a fost subliniat ca Ministerul Apararii Nationale are un rol foarte important de sprijin al efortului interinstitutional in campania de vaccinare anti-COVID-19, revenindu-i responsabilitati de asigurare, prin structurile de specialitate, a logisticii necesare desfasurarii acestei campanii la nivel national. Astfel, au fost identificate centrele de depozitare in conditii speciale a dozelor de vaccin care necesita conditii de stocare la temperatura de -80 grade C, centrul principal fiind Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", iar sase spitale militare de urgenta (de la Timisoara, Craiova, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi si Constanta) au fost desemnate drept centre regionale de depozitare", a transmis MApN, luni seara, printr-un comunicat de presa.Sursa citata a precizat ca MApN va asigura transportul dozelor de vaccin cu mijloace terestre si aeriene, de la sosirea in tara a acestora catre centrele regionale de depozitare si va sprijini distributia catre centrele vaccinare din tara si echipele de vaccinare cu resursa umana calificata.CITESTE SI: Directorul general al OMS: "Persoanele cele mai sarace risca sa fie calcate in picioare in goana dupa vaccinuri" "In urma sedintei de coordonare, a reiesit foarte clar ca succesul campaniei va depinde nemijlocit de o colaborare foarte buna si coerenta a tuturor institutiilor responsabile de elaborarea si implementarea strategiei de vaccinare. De asemenea a fost subliniat, inca o data, ca partea de comunicare reprezinta aspectul foarte important care asigura indeplinirea cu succes a misiunii pe care Ministerul Apararii Nationale si-a asumat-o in cadrul acestui demers national de o importanta strategica pentru Romania", se mai arata in comunicat.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, dupa discutia cu ministrii Apararii, Internelor si Sanatatii, cu tema "Campania de vaccinare anti-COVID-19, problema de securitate nationala", ca Strategia de vaccinare anti-COVID va fi supusa aprobarii intr-o sedinta CSAT pe care o va convoca in perioada urmatoare. MApN va gestiona depozitele de vaccinuri. Conform presedintelui, vaccinul anti-COVID a devenit speranta noastra de a ne intoarce cat mai curand la o viata normala si, oricat de greu ne-ar fi, trebuie sa avem rabdare, sa respectam masurile de preventie.CITESTE SI: Rusii se lauda ca vaccinul lor anti-COVID e mai bun si mai ieftin. Ce explicatii dau