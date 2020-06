Ministerul de Externe: 76 de romani au revenit din Olanda cu o cursa speciala

Ziare.

"In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca in cursul zilei de 13 iunie au revenit in tara 76 de cetateni romani care se aflau pe teritoriul Regatului Tarilor de Jos, ca urmare a demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe, ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si ale Ministerului Afacerilor Interne", a transmis MAE , duminica, printr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate printre cetatenii romani care au revenit in tara se regasesc persoane care se aflau in imposibilitatea de a-si prelungi sederea pe teritoriul Regatului Tarilor de Jos.Revenirea in tara a fost asigurata cu o cursa aeriena speciala operata de compania Tarom , pe ruta Bucuresti-Amsterdam-Bucuresti.Demersurile autoritatilor romane au permis si revenirea in tara de resedinta a unor cetateni straini rezidenti in Romania: un cetatean francez, un cetatean german, un cetatean britanic, un cetatean italian, un cetatean bulgar, un cetatean canadian si un cetatean sirian.