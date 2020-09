Ministerul Economiei sustine ideea unei abordari comune a Uniunii Europene in cazul restrictionarii liberei circulatii pe fondul pandemiei de COVID-19

Secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei, Dan Dragos Dragan, a participat, luni, la o intalnire informala a ministrilor responsabili de Turism din statele membre UE, in cadrul careia s-au dezbatut implicatiile pandemiei asupra sectorului turismului, potrivit comunicatului."Romania a salutat propunerea Comisiei de Recomandare a Consiliului privind o abordare coordonata a restrictionarii liberei circulatii ca raspuns la pandemia COVID-19", se precizeaza in comunicatul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.Comisia Europeana a adoptat, la inceputul lunii, o propunere de recomandare catre Consiliul European cu scopul asigurarii ca orice decizie luata de un stat membru cu privire la restrictionarea libertatii de miscare ca masura de combatere a pandemiei va fi coordonata la nivelul Uniunii Europene.La reuniunea pe tema turismului de luni, organizata de Presedintia germana a Consiliului Uniunii Europene, secretarul de stat din cadrul MEEMA a evidentiat faptul ca este imperios necesara o abordare coordonata si nediscriminatorie la nivel european, inclusiv intre sectorul public si cel privat, in ceea ce priveste eventualitatea adoptarii unor noi restrictii sau avertismente de calatorie, conform comunicatului."Este o lectie pe care, cu siguranta, am invatat-o in etapele anterioare ale pandemiei. Vorbim, inclusiv, despre standarde comune pentru igiena si siguranta in sectorul turistic, dar si de o informare accesibila, consecventa si fiabila", a afirmat Dan Dragos Dragan, citat in documentul Ministerului Economiei.Secretarul de stat a mai mentionat ca actuala criza provocata de pandemie arata necesitatea ca politica turistica sa aiba parte de o abordate integrata intre Guvernele statelor UE."Criza releva necesitatea cruciala ca politica de turism sa adopte o abordare guvernamentala integrata, astfel incat masurile de raspuns sa fie coerente si complementare pachetelor generale de stimulare economica adresate IMM-urilor si lucratorilor. Este esential sa investim in capitalul uman prin programe speciale si, astfel, sa consolidam capacitatile pe competente digitale", a declarat Dan Dragos Dragan, citat in comunicatul Ministerului Economiei.Planurile de redresare nationale pot reprezenta o oportunitate unica de a incuraja dezvoltarea durabila, inclusiv cea ecologica, in sectorul turismului, potrivit comunicatului. Astfel, in urma raspunsului imediat la criza, tranzitia verde si transformarea digitala vor ramane relevante, iar deciziile politice vor juca un rol important in conturarea sectorului turistic in contextul post-COVID-19, se mentioneaza in documentul Ministerului Economiei.La evenimentul de luni, Comisia Europeana a fost reprezentata de catre comisarul european pentru Piata Interna, Thierry Breton, iar alaturi de ministri si reprezentanti la nivel inalt din toate statele membre, la dezbateri a participat si secretarul general al Organizatiei Mondiale a Turismului (OMT), Zurab Pololikashvili, potrivit comunicatului MEEMA.