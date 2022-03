Ministerul Educatiei anuleaza toate olimpiadele scolare. La Bucuresti, se propune inchiderea scolilor pana pe 22 aprilie

Monica Anisie, ministrul Educatiei, a hotarat suspendarea desfasurarii tuturor olimpiadelor scolare judetene si regionale, precum si a competitiilor sportive, pana la o data care va fi comunicata ulterior.

Pe de alta parte, Marian Banu, inspector in cadrul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, sustine suspendarea cursurilor in Capitala, pana dupa vacanta de Paste, adica pana pe 22 aprilie, ca masura de prevenire a raspandirii coronavirusului.

Un comunicat al Ministerului Educatiei transmis Ziare.com, luni, informeaza ca Monica Anisie a avut o videoconferinta cu inspectorii scolari generali si inspectorii scolari generali adjuncti, in care s-au discutat masurile de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu COVID-19 in unitatile de invatamant.

Ca o masura de prevenire a imbolnavirii, ministrul Educatiei a decis suspendarea olimpiadelor.

In cadrul videoconferintei au fost discutate si procedura si criteriile de suspendare a cursurilor scolare in unitatile de invatamant in contextul confirmarii unui caz/mai multor cazuri de COVID-19.

"Inspectoratele scolare au obligatia de a monitoriza toate cazurile de elevi si profesori izolati la domiciliu si sa raporteze zilnic Ministerului Educatiei si Cercetarii evolutia situatiei", arata sursa citata.

De asemenea, ministrul Anisie a subliniat importanta dotarii scolilor cu sapun si dezinfectant, iar inspectorii trebuie sa se asigure de existenta acestora, monitorizand situatia.

In plus, ministrul Monica Anisie a subliniat ca prevederea conform careia practica in spitale este suspendata se aplica si in cazul elevilor de la scolile sanitare postliceale.

"Mentionam ca suspendarea cursurilor din unitatile de invatamant este atributia EXCLUSIVA a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta", subliniaza comunicatul venit de la minister.

Pe de alta parte, in cursul diminetii, Monica Anisie s-a pronuntat impotriva ideii de inchidere a scolilor, facand apel la calm din partea parintilor si cadrelor didactice.

Scoli inchise pana dupa Paste in Bucuresti?

Insa nu de aceeasi parere este inspectorul de la Bucuresti Marian Banu, care ar vrea sa suspende cursurile in Capitala pana dupa Paste.

"O prima propunere ar fi legata de ideea ca in data de 4 aprilie incepe vacanta de primavara. Propun sa avem un segment intreg, poate de cinci saptamani, pentru ca orice revenire, macar pentru o saptamana a elevilor... Sa propunem integral acest segment in care putem actiona, zic eu, mult mai usor si mult mai bine", a declarat Banu, la Comandamentul de urgenta convocat la sediul Primariei Capitalei.

Potrivit acestuia, in Bucuresti sunt 275.000 de elevi, 418 scoli de stat si 220 institutii de invatamant private. O scoala bucuresteana are, in medie, intre 800 - 1.400 de elevi, in timp ce la Scoala nr. 195 studiaza 2.700 de elevi. La 11 scoli copiii invata in trei schimburi.

"In Bucuresti intra si ies zilnic aproximativ 600.000 - 800.000 de oameni. In Bucuresti, intre 10-15% dintre elevi fac naveta. 3.000 de elevi de liceu din cei 17.000 sunt din jurul Bucurestiului.

Problemele sunt legate si de faptul ca in zilele de vacanta transportul public este cu totul altul. Ganditi-va ca, daca suspendam si cursurile, am veni in ajutorul... sa nu uitam ca avem 10.000, poate 14.000 de cazuri de gripa A si B. Lucrurile se leaga logic, daca stam sa ne gandim", a precizat el, citat de Agerpres.

Pe de alta parte, inspectorul scolar a propus realizarea unei evidente a tuturor copiilor care ies din tara si revin peste doua-trei zile, indiferent de destinatia declarata.

"Am avut ceva probleme cu parintii. Avem si acum cazuri care vin cu copiii de la schi, din Austria, din Bulgaria, din Slovenia. Sa propunem colegilor de la Directia de Sanatate, Directia Spitalelor... daca putem face o evidenta a copiilor care parasesc tara si care vin dupa doua-trei zile, pentru ca stim foarte bine: un tren rapid de la Viena sau de la Reggio Emilia la Roma face doua ore.

Trebuie sa avem o evidenta a tuturor familiilor si copiilor care intra, din punctul meu de vedere, pentru ca e o mobilitate foarte mare si lucrurile se complica", a spus Banu.

De altfel, Banu a fost in asentimentul Gabrielei Firea care de ceva vreme sustine inchiderea scolilor si gradinitelor.

Si azi de dimineata primarul a venit cu aceeasi idee:

"Vreau sa dedic un capitol scolilor. Ele sunt in administratia primariilor de sectoare, aici discutiile sunt pro si contra. Putem sa nu inchidem nicio scoala si nicio gradinita si sa asteptam sa vedem ce se intampla. E si varianta asta sustinuta public de foarte multe persoane, dar putem sa fim preventivi, responsabili si intelepti si sa inchidem scolile.

Si va spun si de ce, va spun care este pericolul: domnul care a venit din Italia, de la Roma, ii doresc sanatate, nu a intrat imediat in izolare, el s-a mai intalnit cu niste persoane. Cand a ramas la domiciliu, s-a intalnit cu iubita lui, cu fiica si prietenul ei. Acum si prietena lui este bolnava, dar ea a fost intre timp la serviciu si s-a intalnit cu toti colegii, colegii de la serviciul doamnei au copii, care s-au dus la scoala.

Va dati seama... in momentul in care un singur copil va avea test pozitiv ca in acea scoala, pur si simplu, se va declansa o groaza a parintilor si profesorilor? Ca un copil nu sta doar in clasa... si ce inseamna o clasa? Maximum 80 metri patrati.

Rapiditatea cu care se poate raspandi un posibil virus este imensa, nu se poate face preventie de calitate si cu rezultate bune decat luand masuri care pot fi contestate, oricum niciodata ce faci nu este bun, dar nu mai este vorba de politica sau de fotbal. Este vorba de viata oamenilor", a mai spus Gabriela Firea.

Ea a mai spus ca exista autoritati care se tem sa ia masuri dure in contextul epidemiei, asa ca face apel ca scolile si gradinitele din Capitala sa fie inchise.

"Vad autoritati care se tem sa ia masuri dure, eu imi asum sa fiu criticata. Dar le transmit autoritatilor centrale ca, cel putin pe raza municipiului Bucuresti, unde suntem 4 milioane de suflete, scolile si gradinitele trebuie inchise pentru a limita raspandirea coronavirusului. Noi putem transmite aceasta rugaminte, sa facem aceasta propunere. Astazi oricum se va analiza propunerea (...)

Vin sarbatorile pascale, cand romanii se vor intoarce acasa. Ce facem? Inchidem atunci scolile, ca oricum e vacanta? Eu spun ca e prea tarziu. Nu trebuie sa ne speriem, nu trebuie sa golim rafturile supermarketurilor sau rafturile farmaciilor, dar trebuie sa limitam raspandirea coronavirusului", a adaugat edilul.

Masura suspendarii cursurilor a fost sustinuta in cadrul Comandamentului si de catre primarii sectoarelor 1, 2, 5 si 6.

