Ministerul Finantelor Publice: Deficit bugetar de 4,17% din PIB, in primul semestru din 2020

"Mai mult de jumatate din deficit, respectiv 23,04 miliarde lei (2,13% din PIB), este generat de sumele lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale si cheltuieli exceptionale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19", precizeaza Ministerul Finantelor Publice.In primele cinci luni ale acestui an, deficitul bugetar s-a situat la 38,84 miliarde lei (3,59% din PIB), in timp ce in primul semestru din 2019 a fost de 19,96 miliarde de lei, respectiv 1,94% din PIB