Ministerul Sanatatii: 46.565 de persoane din sistemul sanitar au primit in luna mai stimulentul pentru ca au tratat COVID- 19

Potrivit Ministerului Sanatatii, pentru luna mai 2020, un numar de 13.969 persoane din cadrul unitatilor de primiri urgente , serviciilor de ambulanta , directiilor de sanatate publica, IML, asistenti comunitari, dar si rezidenti implicati direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor infectati cu COVID- 19 au beneficiat de o suplimentare a veniturilor cu 2.500 lei brut.Pentru acestia, Ministerul Sanatatii a alocat, de la bugetul de stat, fonduri in valoare de aproximativ 35 milioane lei. Aceste sume vor fi recuperate, mai apoi, in cadrul unui proiect finantat din fonduri europene.De asemenea, in cadrul sistemului sanitar, alte 32.596 persoane din spitale , centre de dializa, laboratoare, unitati sanitare de urgenta si de transport sanitar aflate in contract direct cu casele de asigurari de sanatate au beneficiat de stimulentul de risc aferent lunii mai din Fondul Unic de Asigurari Sociale de Sanatate. Sumele alocate de catre CNAS sunt in valoare de peste aproximativ 81,5 milioane de lei si vor fi, de asemenea, recuperate in cadrul proiectului cu finantare europeana."Precizam ca, liste cu personalul din linia intai care beneficiaza de acest stimulent sunt intocmite si asumate de managementul unitatilor si institutiilor sanitare, conform legislatiei in vigoare", a transmis Ministerul Sanatatii.