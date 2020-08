Ministerul Sanatatii a anuntat al cincilea caz de coronavirus din institutie. Persoana respectiva nu este din acelasi departament cu primul confirmat

"In cadrul Ministerului Sanatatii a fost confirmat un nou caz de infectie cu noul coronavirus . Angajatul MS este simptomatic si se afla, in prezent, intr-o unitate sanitara de specialitate.Ministerul Sanatatii a anuntat Directia de Sanatate Publica Bucuresti care va demara o ancheta epidemiologica, conform normelor in vigoare.In cursul zilei de maine va fi efectuata o noua procedura de dezinfectie/nebulizare a spatiilor de lucru din cadrul ministerului", a transmis Ministerul Sanatatii.Celelate persoane care au intrat in contact, din primul departament, aproximativ 100 de angajati, au teste cu rezultate negative.Pe 11 august 2020, Ministerul Sanatatii anunta primul caz de infectie cu noul coronavirus la nivelul institutiei.Citeste si: