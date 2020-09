DOCUMENT Ministerul Sanatatii publica Analiza Epidemiologica pe judete. In baza acestor date se va stabili scenariul dupa care va incepe scoala

Scenariile dupa care vor invata elevii

Nelu Tataru : "Fiecare unitate scolara va decide si isi va adapta scenariul la indicatia DSP-urilor"

"Astazi, 7 septembrie 2020, toate directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor informa Inspectoratele Scolare Judetene/al Municipiului Bucuresti, respectiv senatele universitare ale institutiilor de invatamant superior si Comitetele Judetene / al Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CJSU/CMBSU) cu privire la situatia epidemiologica la nivelul fiecarei localitati, iar pana la data de 10 septembrie, in functie de aceste date, de particularitatile locale, de infrastructura si resursele umane ale fiecarei unitati de invatamant in parte, consiliul de administratie al unitatii de invatamant va propune Inspectoratului Scolar Judetean/al Municipiului Bucuresti aplicarea unuia dintre scenariile de organizare si desfasurare a cursurilor in unitatea de invatamant, conform Ordinului ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii 5487/1494/ 1 septembrie 2020", a transmis Ministerul Sanatatii.In Bucuresti, incidenta este de 1,12.Comitetele judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta (CJSU/CMBSU) vor emite hotararea privind scenariul de functionare pentru fiecare unitate de invatamant pentru inceputul anului scolar 2020-2021.Criteriul epidemiologic in baza caruia unitatile/institutiile de invatamant stabilesc unul dintre cele 3 scenarii este rata incidentei cumulate, respectiv numarul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori.Participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectieParticiparea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar, a elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectieRevenirea partiala (prin rotatie de 1-2 saptamani) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu si liceu, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectieParticiparea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati / lectii online"Fiecare unitate scolara va decide si isi va adapta scenariul la indicatia DSP-urilor, inspectoratelor scolare judetene si comitetelor pentru situatii de urgenta. Sustinem necesitatea inceperii activitatii in unitatile de invatamant si, atat Ministerul Sanatatii, cat si directiile de sanatate publica si INSP sprijinim demersurile pentru demararea noului an scolar in conditii de siguranta epidemiologica", a declarat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru.Analiza situatiei epidemiologice care cuprinde numarul de cazuri noi confirmate in ultimele 14 zile (inclusiv 6 .09.2020) realizata la nivel national de catre directiile de sanatate publica si Institutul National de Sanatate Publica din data de 7 septembrie, ora 10.00 este prezentata pe pagina de web a Ministerului Sanatatii, www.ms.ro , sectiunea Analiza epidemologica pe judete pentru inceperea anului scolar Citeste si: