Ministerul Sanatatii a trimis DSP in control la spitalul din Gaesti. Managerul: "Sa arunci 80 de doze de vaccin, asta e management defectuos"

DSP Dambovita a facut un control marti, 5 decembrie, in urma acestui eveniment , dar a constatat ca protocolul a fost respectat si ca persoanele vaccinate se incadrau in prima etapa.Laurentiu Belusica a mai spus ca managementul defectuos inseamna sa arunci 80 de doze de vaccin si ca DSP i-a dat o idee pe care o va pune in practica, si anume sa anunte autoritatile daca raman doze, astfel incat sa gaseasca ei, la nivelul judetului, persoane care au nevoie."Ideea mea a pornit de la faptul ca am vazut ca sunt obligat sa raportez dozele aruncate. Deci, cineva le centralizeaza, undeva. De cand a inceput campania, inteleg ca in Romania s-ar fi aruncat 80 de doze de vaccin. Am zis ca n-ar fi normal sa fac acest lucru.Daca cumva mi s-ar intampla sa nu am personal care este in faza 1 de vaccinat, sa mai am o varianta de rezerva si m-am gandit ca ar fi bine sa vaccinez niste oameni care oricum vor fi vaccinati mai tarziu. Asta a fost ideea, doar ca n-am dus-o la indeplinire, pentru ca n-a fost cazul. N-am vaccinat pe nimeni altcineva in afara de personalul stabilit de protocol", a declarat dr. Laurentiu Belusica la Digi24 El a mai spus ca un flacon contine 5 doze si ca, in momentul in care este scos din frigider pentru a fi diluat, poate fi administrat in decurs de 5-6 ore."Daca este adevarata informatia ca s-au aruncat 80 de doze, atunci acesta e management defectuos! Sunt 80 de oameni care puteau fi vaccinati si care ar putea face COVID pana le vine randul. Eu inteleg sa pierzi niste doze, le scoti din frigider, o scapi si o spargi. Dar sa am doza in mana si sa n-am pe cine vaccina mi se pare o prostie, nu management defectuos!", a mai spus managerul.La solicitarea Ministerului Sanatatii, inspectorii DSP au verificat unitatea medicala si au constatat ca toate persoanele vaccinate fac parte din categoria personalului medical.