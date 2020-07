Ministerul Sanatatii: Angajatii Spitalului Gaesti au fost dezinformati ca activitatea UPU va fi suspendata. Va fi spital suport din cauza numarului mare de infectari in Dambovita

Ei spuneau ca din Ordinul Ministrului Sanatatii, prin care - la propunerea DSP - Spitalul Gaesti spitalul a fost transformat in unitate COVID, fara consultarea cadrelor medicale si a autoritatilor locale.Citeste si: Unitatea medicala din Gaesti, transformata in spital COVID Frustrarea era cu atat mai mare, avand in vedere ca, in urma cu doua saptamani, DSP si Prefectura se convinsesera ca Spitalul Gaesti nu are cum sa trateze bolnavi infectati cu COVID, intrucat are o structura monobloc, au luat o decizie care a aruncat in aer linistea a 100.000 de oameni si care a lasat loc de interpretari, manipulari, scenarii si jocuri mizerabile, scrie cronica-gaestiului.r o.Ministerul Sanatatii a transmis, luni seara ca "propunerea ca Spitalul Orasenesc Gaesti (cu exceptia Compartimentului de Primiri Urgente, radiologie, farmacie, dispensar TBC si ambulatoriul de specialitate) sa devina spital suport COVID, a fost fundamentata prin necesitatea asigurarii conditiilor de tratare sub supraveghere medicala, a pacientilor confirmati SARS -CoV -2, forme asimptomatice si usoare, precum si prin faptul ca structura functionala a acestuia, nu permite acordarea simultana a asistentei medicale in regim de spitalizare continua a pacientilor COVID si a pacientilor non COVID, prin desemnarea partiala a unor sectii/compartimente destinate exclusiv bolnavilor confirmati pozitiv SARS- CoV- 2".Conform MS, Judetul Dambovita se confrunta in ultimele doua saptamani cu o crestere a numarului de cazuri SARSCoV- 2 pozitive, pe fondul:instituite in perioada starii de urgenta in diferite sectoare de activitate;, conform metodologiei de supraveghere a sindromul respirator acut cu noul coronavirus SARS- CoV-2;-din detrimentul izolarii la domiciliu a contactilor directi ai cazurilor confirmate;, decizie care a generat pana acum un numar de sase focare de familie active, totalizand 26 cazuri pozitive;a persoanelor contacte directe ale unor cazuri confirmate, ca urmare a ultimelor modificari legislative;-n, a celor de igiena personala, precum si nepurtarii mastii de protectie, ori a utilizarii acesteia in mod necorespunzator;avand in vedere sezonul estival.In acest context, capacitatea unitatilor sanitare cu paturi desemnate de Ministerul Sanatatii ca spitale suport Covid - 19, a fost depasita, astfel ca a fost necesara interventia Directiei de Sanatate Publica Dambovita pentru organizarea transferului pacientilor in unitati similare din judetele invecinate, care se confrunta la randul lor, cu o crestere a numarului solicitarilor si al internarilor pentru tratament de specialitate.lista spitalelor de suport pentru pacientii testati pozitiv sau suspecti cu virusul SarsCov2, a Ordinului nr. 555 din 2020, incluzand pe acesta lista, la propunerea Directiei de Sanatate Publica Dambovita, Spitalul Orasensc Gaesti, dar si SectiaRecuperare Medicala a Spitalului Municipal Moreni.", a mai transmis MS.Institutia a mai precizat ca "specialistii Directiei de Sanatate Publica Dambovita au analizat structura functionala a Spitalului Orasenesc Gaesti si au stabilit ca se pot asigura circuite functionale separate pentru CPU, laborator de radiologie si imagistica si ambulatoriul de specialitate, aflate la parterul cladirii, cu intrari separate atat pentru CPU cat si pentru radiologie si ambulatoriu si in acest sens va emite aviz favorabil pentru noua structura.Mentionam ca pacientii COVID vor fi investigati radiologic la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste".Ministerul a mai transmis ca tratamentul pacientilor COVID - pozitivi, forme usoare sau asimptomatice, va fi stabilit in baza unui protocol incheiat intre Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste si Spitalul Orasenesc Gaesti, protocol ce va fi avizat de Directia de Sanatate Publica Dambovita.In baza acestui protocol, Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, prin medicii specialisti boli infectioase si pneumologie, va evalua fiecare pacient stabilind schema de tratament, urmand ca la nivelul Spitalului Orasenesc Gaesti, personalul medical sa supravegheze evolutia bolii, conform unor criterii stabilite clar de Ordinul M.S. nr.555/2020.Acelasi ordin stabileste ca asistenta medicala a pacientilor COVID forme asimptomatice si usoare, poate fi asigurata cu medici de alte specialitati decat boli infectioase, medici rezidenti sau medici voluntari de orice specialitate, supervizati de medici infectionisti, cu obligatia asiguririi supravegherii asistentei medicale timp de 24 ore.