Ministerul Sanatatii anunta al treilea caz de infectare cu noul coronavirus, in randul angajatilor

"Angajatul Ministerului Sanatatii este usor asimptomatic si se afla in izolare, urmand a fi transportat la o unitate de boli infectioase pentru evaluare. DSP Bucuresti a initiat ancheta epidemiologica", au adaugat reprezentantii MS.Ministerul Sanatatii a anuntat sambata ca a identificat un alt caz de infectare cu noul coronavirus in randul angajatilor. Este vorba de o persoana asimptomatica aflata in izolare.Institutia mentioneaza ca acest caz nu are legatura cu cazul anuntat vineri."Si in acest caz, DSP Bucuresti va demara ancheta epidemiologica, in conformitate cu legislatia in vigoare. Ministerul Sanatatii ia masurile necesare pentru dezinfectarea/ igienizarea spatiilor de birouri", mai arata reprezentantii Ministerului Sanatatii, intr-un anunt de presa.Un angajat al Ministerului Sanatatii (MS) a fost confirmat cu noul coronavirus, acesta avand simptome usoare si urmand sa fie internat, a anuntat vineri institutia. Spatiile de lucru din cladirea centrala a MS vor fi dezinfectate si igienizate.