Ministerul Sanatatii cere DSP-urilor sa gaseasca unitati de izolare pentru pacientii de Covid-19 asimptomatici

De asemenea, pana la inceputul saptamanii viitoare, reprezentantii directiilor de sanatate publica vor transmite Ministerului Sanatatii rezultatul evaluarii spitalelor care asigura asistenta medicala pentru pacientii testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 in vederea reluarii internarilor si a interventiilor chirugicale programate, precum si a activitatii in ambulatorii, pentru pacientii non-COVID.Termenul de transmitere a acestor rapoarte este ziua de luni, 29 iunie 2020.In baza acestora, conducerea Ministerului Sanatatii va decide masurile care se vor lua in perioada urmatoare, precum si modificarile legislative viitoare, daca se impune.