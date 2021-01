Slovacia a autorizat pentru sase luni utilizarea medicamentului pentru animale Ivermectina in combatarea coronavirusului

Ivermectin va putea fi administrat in tratarea COVID-19 in Slovacia in urmatoarele sase luni. In plus fata de spitale , el va fi disponibil cu prescriptie in farmacii, a precizat purtatoarea de cuvant.CITESTE SI: Cat de periculos poate fi medicamentul Ivermectina pentru oameni. "Cineva lanseaza o bomba si multa lume merge pe aceasta cale toxica" Tot miercuri, Ministerul Sanatatii a emis pe site-ul sau, la adresa www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-27-01-2021-ivermectin, un comunicat de presa prin care anunta ca a aprobat utilizarea Ivermectin in scop terapeutic, deocamdata pentru o perioada de sase luni.Medicii din Slovacia au primit un nou medicament in lupta impotriva COVID-19, ministrul sanatatii Marek Krajci aproband medicamentul neinregistrat Ivermectin, se arata in comunicat.La 26 ianuarie, Ministerul Sanatatii a primit o cerere de la expertul-sef pentru boli infectioase al Ministerului, prof. dr. Ivan Schreter, pentru autorizarea medicamentului neinregistrat Ivermectin pentru necesitatile unitatilor medicale din Slovacia.Ministerul Sanatatii a autorizat utilizarea terapeutica a medicamentului neinregistrat Ivermectin pentru necesitatile unitatilor medicale, adauga comunicatul, mentionand ca autorizarea este valabila pentru spitale si ambulante pentru o perioada de 6 luni. Indicatia principala a Ivermectin este in profilaxia si tratarea COVID-19. Medicamentul va fi disponibil de asemenea in farmacii, cu prescriptie medicala, mai precizeaza comunicatul.Potrivit acestuia, Ivermectin este un antiparazitar care are si proprietati foarte puternice antivirale si antiinflamatorii in boala COVID-19. Afirmatia este sustinuta de un numar tot mai mare de studii care ii indica eficacitatea nu doar in teste in-vitro si pe animale, ci si in multe aplicari clinice din centre si tari ale lumii.In Slovacia, medicamentul va fi administrat in cadrul tratamentului aplicat pacientilor cu COVID-19. El este inregistrat deja in cateva tari, printre care Franta, SUA, Suedia si Norvegia, se mai spune in comunicat.Citeste si: