Ministerul Sanatatii nu este de acord cu desfasurarea orelor de sport in sala fara masca. De ce a luat aceasta decizie

"Ministerul Sanatatii face urmatoarele precizari cu privire la propunerile de completare a Ordinului ministrului Educatiei si ministrului Sanatatii nr. 3.235/93/4.2.2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica referitoare la purtarea mastilor de protectie in timpul activitatilor sportive:(1) Ministerul Sanatatii sustine ferm purtarea mastii in timpul activitatilor sportive care se desfasoara in interior. Activitatile sportive in aer liber se pot desfasura fara purtarea mastii de protectie, cu respectarea distantei fizice recomandate intre elevi (2) Datele care stau la baza deciziilor Ministerului Sanatatii:*incidenta in crestere a cazurilor de la reluarea cursurilor in format fizic;*cresterea cazurilor pozitive COVID-19 in randul cadrelor didactice de la reluarea orelor de clasa si a numarului claselor/grupelor suspendate, conform datelor oficiale; astfel, in perioada 23 februarie - 1 martie 2021, in sistemul national de invatamant preuniversitar s-au inregistrat:- 405 infectari in randul elevilor pana la data de 1 martie 2021;- 418 infectari in randul personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic pana la data de 1 martie 2021;- 494 de clase/grupe au suspendat activitatea in perioada 23 februarie - 1 martie 2021;*numarul in crestere de infectari cu SARS-Cov-2, noua varianta UK - linia genetica B.1.1.7, precum si repartitia lor geografica extinsa pe tot teritoriul Romaniei, cu rata de transmitere si contagiozitate crescuta la copii", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Sanatatii.Reprezentantii din Sanatate mai transmit ca trebuie subliniate urmatoarele aspecte:- in timpul efortului fizic creste mult eliminarea de aerosoli ce pot vehicula SARS-CoV-2 de la un bolnav la o persoana receptiva, implicit riscul de transmitere;- masura relaxarii purtarii mastilor in timpul orelor de sport ar zadarnici efortul sustinut de a purta masca in timpul tuturor celorlalte activitati scolare;- mai multe tari au luat decizia sistarii complet a activitatilor sportive.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a transmis, pe 10 februarie, dupa ce a primit rapelul vaccinului anti-COVID ca ia in calcul renuntarea la mastile de protectie in timpul orelor de sport."In aceasta dimineata am cerut o situatie cu privire la practicile europene. Austria nu solicita purtarea mastii in timpul orelor de educatie fizica, Belgia nu solicita, Bulgaria nu solicita, Estonia nu solicita, Finlanda nu solicita, Suedia nu solicita.Industria mastilor inutile pentru copii. Cum au explodat online oferte de tipul "livrare pentru toata Romania 20 de lei la usa"Franta, spre exemplu, nu solicita, dar are precizarea ca orele de sport se deruleaza exclusiv in spatii exterioare. Luxemburg solicita purtarea mastii de la vestiar pana la locul in care se deruleaza activitatile fizice si mai apoi dupa incheierea orei de sport", a declarat Sorin Cimpeanu la Spitalul Militar din Bucuresti, conform Digi 24. Profesorul de Sanatate Publica, Razvan Chereches, a spus ca nu este nevoie de o masca de strada . "Poate sa fie o masca textila care sa permita o respiratie mai usoara, nu sa fie una dintr-un material foarte dens. Insa, oricum o masca ofera un grad de protectie atunci cand esti unul aproape de celalat si expiri fortat.Copii ar trebui sa aiba o masca speciala pentru ora de sport si sa o schimbe dupa antrenament.Dincolo de perceptia oamenilor, sunt studii care arata ca inclusiv la sportivii de performanta, la atleti, purtarea mastii nu are niciun fel de impact. Intr-adevar, pare mai dificil si disconfortul este mai mare, insa oxigenarea este la fel de buna la oamenii sanatosi", a mai precizat profesorul Razvan Chereches pentru Ziare.com.