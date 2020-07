Ministrul Agriculturii: Romania ar avea nevoie "de cel putin 15 miliarde de euro" pentru a deveni performanta

"Noi avem un deficit pentru produsele agro-alimentare de 2,5 miliarde de euro cu UE. Mai recuperam cu un miliard de euro cu tarile arabe, unde exportam animale vii si de unde nu importam mare lucru. Stam foarte prost din pacate si trebuie sa lucram foarte mult", a afirmat ministrul Agriculturii, Adrian Oros, duminica, la Realitatea Plus.Intrebat care este suma de care ar avea nevoie agricultura romaneasca pentru a deveni una performanta, ministrul a raspuns ca este nevoie de "cel putin 15 miliarde" de euro."Avem nevoie de cel putin 15 miliarde. Din negocierile pe care le-am avut in mod repetat, in trei randuri cu domnul Bolos, am obtinut 6 miliarde pentru irigatii, pentru desecare, drenaj", a afirmat ministrul Agriculturii.Adrian Oros a precizat ca 3 miliarde de euro din fonduri europene ar urma sa fie investite in urmatorii ani in sistemul de irigatii, 1,5 miliarde pentru desecare si drenaj, iar 1,1 miliarde euro ar urma sa fie investiti pentru combaterea eroziunii solului."Vrem sa dedicam 500 de milioane pentru formarea unei retele de colectare, depozitare si distributie a produselor romanesti, doar pentru produsele romanesti", a adaugat ministrul Agriculturii.Acesta a precizat ca una dintre prioritati in acest domeniu o reprezinta incurajarea tinerilor fermieri, iar in acest sens Guvernul ia in calcul concesionarea de terenuri catre tinerii care vor sa faca afaceri in agricultura."Sa concesionam teren al statului celor care pentru prima data se instaleaza ca tineri fermieri, din pacate pana acum acest teren a fost concesionat altor fermieri si nu acestor categorii, desi legea spunea ca au prioritate tinerii fermieri", a precizat Oros.Acesta a adaugat ca Programul National Strategic al Guvernului va cuprinde masuri care sa stimuleze asocierea micilor fermieri, in conditiile in care exista ferme agricole foarte mici care au dificultati majore in a reusi sa vanda la preturi competitive ceea ce produc.Oros a vorbit si despre "vanatorii de subventii" despre care spune ca vor disparea din agricultura atunci cand subventiile vor fi retrase si despre care sustine ca "au facut mult rau" acestui domeniu."Trebuie sa lucram la fiscalitatea muncii sezonierilor si zilierilor, pentru ca in buna parte a agriculturii se lucreaza cu sezonieri si zilieri", a adaugat ministrul.El a afirmat ca 25% din salariul acestora va fi subventionat de Ministerul Muncii, iar pe de alta parte cei care angajeaza sezonieri si zilieri vouchere, pe modelul Italiei, care plateste acest tip de munca din fonduri europene.Adrian Oros a vorbit si despre recoltele din acest an, el aratand ca pentru culturile de toamna exista pagube importante."Avem 1,2 milioane de hectare afectate de seceta intr-o proportie mai mare de 30%, de aceea anul acesta oferim despagubiri", a declarat ministrul.