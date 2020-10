Ministrul Apararii Nationale: Trebuie sa ramanem vigilenti. Criza sanitara sa nu devina o criza de securitate

El a apreciat in discursul sau ca "noua paradigma a crizei economice si financiare post-COVID va avea probabil impact asupra domeniului Apararii la nivel global".Oficialul roman a vorbit de angajamentul tarii noastre privind modernizarea fortelor armate."Noi, la Ministerul Apararii Nationale, suntem foarte hotarati sa mergem inainte cu modernizarea armatei romane, fiind constienti ca, pe langa avantajele de a avea capabilitati moderne, care au impact asupra pregatirii si activitatii noastre, doua elemente-cheie ce reies din aceasta initiativa vor influenta investitiile viitoare", a punctat el.In acest sens, a mentionat mentinerea cotei de 2% din PIB pentru Aparare pana in 2026 si identificarea si implementarea celor mai bune metode prin care companiile romane se pot implica in programul de achizitii.In ceea ce priveste achizitiile din domeniul Apararii, el a vorbit de conditii-cheie pentru respectivele echipamente, anume interoperabilitatea cu statele NATO, UE si cu partenerii strategici.Ciuca a amintit ca acesta este al patrulea an cand Apararea din Romania beneficiaza de 2% din Produsul Intern Brut.Totodata, a spus ca in perioada 2020-2023 sunt alocati 6,05 miliarde de euro de la bugetul de stat pentru echipament de importanta majora, pentru modernizarea armatei.Ministrul a mai spus si ca presiunea crizei sanitare va afecta bugetele pentru achizitii si cercetare."Stim ca prioritizarea cheltuielilor pentru Aparare in mijlocul unei crize sanitare nu este un lucru usor. In acelasi timp, suntem constienti ca amenintarile ce existau inaintea pandemiei nu au scazut. Aceste amenintari inseamna si folosirea de noi tehnologii, inclusiv 'inteligenta artificiala', pentru a ne destabiliza si a ne testa. Guvernele trebuie sa investeasca in noile tehnologii, pentru a descuraja noi amenintari in viitor", a subliniat el.Nicolae Ciuca a amintit ca Romania a primit, recent, primul sistem PATRIOT, devenind "primul aliat de pe flancul estic care are un asemenea sistem".De asemenea, a evidentiat investitiile romane in modernizarea bazei militare "Mihail Kogalniceanu", pentru ca aceasta sa fie "un hub-pivot la Marea Neagra".