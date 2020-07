Ministrul de Finante: Vrem sa crestem si alocatiile, si pensiile. Pe de alta parte, trebuie sa si investim

"In ceea ce priveste majorarea alocatiilor, decizia va fi comunicata de domnul premier si este o decizie care e in avizare si va fi comunicata cat mai curand in sedinta de Guvern. Dar, asa cum domnul premier deja a anuntat, se va face o crestere a alocatiilor etapizat, pentru a nu pune in acest moment stabilitatea financiara in pericol. Vom afla in urmatoarele zile cu cat se majoreaza alocatiile, intr-o prima faza.", a spus Citu, la B1 TV.Seful de la Finante a dat asigurari ca nu exista divergente de opinie intre el si premier cu privire la majorarea pensiilor si alocatiilor, asa cum s-a zvonit in mass-media, si ca o decizie in acest sens va fi comunicata in cateva zile."Nu exista asa ceva. Discutiile pe care le am cu domnul premier si cu toti colegii mei sunt discutii cu cifrele pe masa. Toti avem acelasi interes: pe de o parte, vrem sa crestem si alocatiile si pensiile; pe de alta parte vrem sa investim, pentru ca stim ca numai prin investitii putem plati alocatiile si pensiile si in anii viitori si, de aceea, noi trebuie sa luam o decizie care sa nu arunce economia in aer. Nu exista diferente intre mine si premier. Veti vedea decizia in zilele urmatoare. Asa cum am spus, vom creste si pensiile si alocatiile, dar ceea ce trebuie sa subliniem este ca facem acest lucru intr-un moment foarte dificil pentru economie, intr-un moment in care economia nationala trece, impreuna cu toate economiile lumii, printr-o criza fara precedent", a precizat ministrul de finante.Deasemenea, el a explicat si situatia economica in care se afla Romania in acest moment."In martie si aprilie economia a fost inchisa, am avut oameni care au fost in somaj tehnic, pe care i-am platit. Costul direct cu cheltuielile legate de Covid, pentru primele 6 luni, este de 5 miliarde de lei. Doar cheltuielile legate de Covid. Legate direct. Sunt si alte cheltuieli, indirecte si altele care se vor vedea in viitor, dar acelea din starea de urgenta, legate de Covid, sunt de 5 miliarde de lei. In aceste conditii, totusi, ne-am preocupat sa gasim resurse si pentru cresterea alocatiilor si a pensiilor. Eu zic ca este un lucru foarte important si trebuie semnalat acest lucru", a spus Citu.El a subliniat si faptul ca toate aceste costuri vor fi suportate fara asistenta financiara de la institutii gen Fondul Monetar International."Intr-o situatie economica in care veniturile la buget scad in toata Europa, cand somajul este mare in Europa, sunt 30 de milioane de oameni in somaj in Statele Unite, in aceste conditii sa reusim sa crestem si pensiile si alocatiile si tinand cont ca noi am mentinut si cresterea salariilor in sectorul public de la inceputul anului, eu zic ca este un lucru foarte greu de facut. Si toate astea, fara sa avem asistenta de la institutii internationale, gen FMI. Am facut totul cu finantare de la piete, am avut increderea pietelor, pentru ca avem un program coerent. Intr-o economie globala care trece printr-o recesiune, reusim sa facem acest efort", a explicat ministrul.Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul va majora alocatiile copiilor in mai multe etape, precizand ca procentul si ritmul de crestere al acestora depind de prognoze."La ora actuala suntem in evaluarea posibilitatilor efective de a sustine o crestere a alocatiilor. Ce pot sa va spun sigur este ca vom creste alocatiile. Chiar ne-am gandit la un mecanism de crestere a alocatiilor care sa permita o crestere in mai multe etape, dar procentul efectiv de crestere a alocatiilor si ritmul de crestere a alocatiilor depind de prognozele pe care le vom face", a spus Orban, la sediul PNL , informeaza AGERPRES. In ce priveste majorarea pensiilor, premierul a spus ca inca se analizeaza."Trebuie sa se finalizeze raportul pe primul semestru privind starea economiei si starea bugetului. De asemenea, sa finalizam prognozele referitoare la evolutia economiei romanesti in urmatorii ani pentru ca in functie de asta vom lua decizia si aici pot sa va spun sigur ca vom creste pensiile, dar vom creste pensiile astfel incat sa avem garantia ca economia va putea suporta aceasta crestere a pensiilor", a afirmat Orban.