Roxana Maracineanu, ministrul delegat al Sporturilor din Franta, in izolare dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata cu noul coronavirus

Persona respectiva are si simptome de Covid-19. Fosta inotatoare s-a autoizolat acasa, pentru sapte zile, dar va continua sa lucreze."In conformitate cu recomandarile autoritatilor sanitare, ea va respecta o perioada de izolare de sapte zile la domiciliu. Ministrul nu prezinta niciun simptom pana in prezent si ramane pe deplin mobilizata", a precizat Ministerul Sporturilor, intr-un comunicat de presa, citat de Le Parisien.In aceeasi situatie este si Brigitte Macron, sotia presedintelui Emmanuel Macron , care a intrat in izolare dupa ce a fost in contact cu o alta persoana pozitiva.In varsta de 45 de ani, Maracineanu este ministrul Sporturilor din 4 septembrie 2018.