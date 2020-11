Ministrul francez al Economiei da liber la cumparaturile de Craciun daca populatia respecta regulile

'Ceea ce doresc este sa putem salva luna decembrie pentru comerciantii cu amanuntul (...) Ceea ce va dicta decizia prim-ministrului si a presedintelui este protectia sigurantei populatiei franceze', a declarat Le Maire la postul de radio BFM Business. 'Am putea avea un decembrie dinamic daca populatia respecta indicatiile in vigoare', a adaugat el.Miercuri, secretarul de stat pentru relatia cu parlamentul, Marc Fresneau, afirmase ca Franta nu este inca pregatita pentru redeschiderea magazinelor de produse 'neesentiale', deoarece trebuie continuate eforturile de combatere a epidemiei.Ministrul economiei a insistat insa ca 'nu s-a decis inca nimic' si ca masurile trebuie aprobate la reuniunea de joi a guvernului. El a anuntat ca va propune cu aceasta ocazie noi ajutoare pentru intreprinderile mici si mijlocii afectate de restrictiile actuale, sub forma unor scutiri de plata chiriilor si a unor credite fiscale.'Stocurile in exces sunt de asemenea o mare problema. Trebuie sa ajutam si in privinta stocurilor', a spus Le Maire.Citeste si: Franta a extins starea de urgenta pana in 16 februarie