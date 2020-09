Ministrul Economiei: "Suntem in criza economica, dar este suprapusa peste o criza sanitara"

"Suntem in criza economica, dar suntem intr-o criza care este suprapusa peste o criza sanitara. Nu as spune ca urmeaza o criza imensa, este o criza economica suprapusa peste criza sanitara", a declarat ministrul Energiei vineri, intr-o conferinta de presa desfasurata in localitatea argeseana Bascov, transmite Agerpres.El a precizat ca intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia in continuare de sustinere."Ati vazut primul pas pe care l-am facut vizavi de intreprinderile mici si mijlocii, de capitalul autohton, cu acel miliard de euro pe care dorim sa-l introducem in economie pana pe 31 decembrie. Lucram in momentul de fata la directiile strategice si suntem in negocieri foarte clare cu Comisia Europeana pentru Planul national de rezilienta, practic vorbim de alte 30 de miliarde de euro (...) si ne batem la Comisia Europeana si cred ca vom obtine acceptul acesteia (...) ca din acest plan de rezilienta sa fie finantat un capitol special pentru intreprinderi mici si mijlocii", a mai explicat ministrul Economiei.Ministrul Economiei a afirmat, totodata, ca ii incurajeaza pe intreprinzatorii romani sa-si dezvolte afacerile inclusiv in afara granitelor tarii."Incurajam investitiile straine in Romania, dar pe de alta parte (...) incurajez intreprinderile romanesti care vor sa se duca sa investeasca ele in afara, la randul lor, pentru ca, de ce nu, putem si vom putea sa facem acest lucru sprijinind societatile care doresc sa se duca sa faca investitii in alta parte", a mai spus Virgil Popescu.Ministrul Economiei a vizitat, vineri, Fabrica de Combustibil Nuclear de la Mioveni si doua intreprinderi private din comuna Bascov, urmand sa se deplaseze si la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges.