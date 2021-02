Ministrul Educatiei recomanda parintilor sa fie mai atenti la starea de sanatate a copiilor cand ii trimti la scoala. "Apar probleme din cauza unei lipse de responsabilitate"

"Apar, din pacate, probleme tocmai din cauza unei anumite lipse de responsabilitate, pentru ca la cei care apar acum in scoli - cazuri de imbolnaviri - infectarea s-a produs in urma cu ceva timp, tinand seama de perioada de incubatie. Caz in care un pic mai multa atentie la trimiterea elevilor in colectivitate.Este o recomandare foarte puternica, pentru ca stim de la cei cu competenta ca riscul de a avea situatii grave printre elevi din fericire este mic si foarte mic, insa riscul de transmitere catre cei din familii care pot avea vulnerabilitati este un risc foarte important", a spus ministrul in cadrul unei conferinte organizate de Fundatia Institutul de Studii Financiare si trustul de presa DC Media Group.Potrivit acestuia, scolile sunt monitorizate "atent" iar ministerul "vegheaza" la respectarea masurilor de siguranta impotriva infectarii cu COVID-19."Monitorizam atent deschiderea scolilor si, fara doar si poate, din pacate, apar situatii de cazuri confirmate in randul elevilor, in randul profesorilor. Trebuie sa veghem la respectarea prevederilor din ordinul de ministru, pentru ca prevenirea riscului de imbolnavire este chiar prioritar. Nu, lucrurile nu scapa de sub control.Din punctul de vedere al pandemiei vorbesc - nu scapa de sub control. In primele doua zile, situatia a fost mult mai buna. Acum incep sa apara desi", a mai spus ministrul Sorin Cimpeanu.Joi, Primaria Sectorului 4 a anuntat ca un profesor si trei elevi au fost testati pozitiv cu SARS-CoV-2. Este vorba despre un elev de la Scoala Gimnaziala nr. 190, din clasa a IV-a, un elev de la Scoala Gimnaziala nr. 113, de clasa I, un elev de la Scoala Gimnaziala nr. 79, in clasa a III-a, si un profesor de la Scoala Gimnaziala nr.129.De asemenea, un elev de la Scoala "Sfantul Andrei" din Sectorul 6 a fost confirmat cu noul coronavirus , a declarat inspectorul general adjunct al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Marina Manea.