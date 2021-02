VIDEO Ministrul francez al Sanatatii, primul membru al guvernului care s-a vaccinat impotriva COVID-19

Merci monsieur le ministre @olivierveran.



C'est un acte fort, un acte republicain, un acte pro science.



Bientot mon tour, je l'espere et tous vaccines, nous vaincrons cette pandemie. #jemeferaivacciner

Ministrul a fost vaccinat cu vaccinul AstraZeneca in direct, in fata camerelor de luat imagini.O infirmiera l-a vaccinat pe ministrul Sanatatii."Imi spuneti cand intepati?", a intrebat-o ministrul.Infirmiera i-a raspuns ca tocmai a facut-o."Foarte rapid, nu am simtit nimic", i-a dat asigurari Olivier Veran, care si-a pus la loc camasa si cravata.