Ministrul francez al sanatatii solicita revizuirea folosirii hidroxiclorochinei pentru tratarea pacientilor COVID-19

Suite a la publication dans @TheLancet d'une etude alertant sur l'inefficacite et les risques de certains traitements du #COVIDー19 dont l'hydroxychloroquine, j'ai saisi le @HCSP_fr pour qu'il l'analyse et me propose sous 48h une revision des regles derogatoires de prescription. - Olivier Veran (@olivierveran) May 23, 2020

"In urma publicarii in (revista medicala) The Lancet a unui studiu care avertizeaza asupra ineficacitatii si riscurilor unor tratamente pentru COVID-19, printre care hidroxiclorochina, am sesizat HCSP (Inaltul Consiliu pentru Sanatate Publica) pentru a-l analiza si a-mi propune in 48 de ore o revizuire a regulilor derogatorii de prescriere", a scris oficialul francez pe Twitter.Franta a limitat deja folosirea hidroxiclorochinei numai in spitale si numai in cazul pacientilor COVID-19 in stare grava.Aceasta molecula, derivata din clorochina folosita la tratarea malariei, a capatat o notorietate inedita in timpul pandemiei provocate de noul coronavirus dupa ce profesorul francez specialist in boli infectioase Didier Raoult a publicat doua studii ce sustin eficacitatea hidroxiclorochinei in tratarea bolnavilor de COVID-19.Presedintele american Donald Trump a anuntat recent ca ia in fiecare zi hidroxiclorochina in scop preventiv. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a inclus aceasta substanta activa pe lista sa cu tratamentele experimentale prioritare si ea este testata in mai multe tari europene in cadrul proiectului 'Discovery'.De asemenea, compania farmaceutica franceza Sanofi a anuntat la inceputul lunii aprilie distribuirea prin donatie a 100 de milioane de doze de(medicament pe baza de hidroxiclorochina) catre 50 de tari, atragand totusi atentia casi ''testele clinice actuale sunt insuficiente pentru a trage concluzii asupra eficacitatii clinice si sigurantei in utilizare''.