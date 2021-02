Ministrul german al Sanatatii sustine ca Europa poate ajuta cu producerea vaccinului rusesc Sputnik V

Rusii au cerut un astfel de sprijin si ideea este luata in considerare in Germania si Europa, a spus Spahn in timpul unei conferinte online organizate de publicatiile Tagesspiegel, Zeit, Handelsblatt si Wirtschaftswoche."Am putea oferi sprijin pentru producerea unui vaccin care nu este inca sau chiar deloc aprobat in Europa", a adaugat ministrul.Spahn a spus ca orice vaccin care a fost eficient in combaterea pandemiei si s-a dovedit a fi sigur este binevenit. "Depinde pur si simplu de autoritatea de reglementare sa ia in considerare in ce masura acest lucru este valabil si in cazul Sputnik V", a adaugat el.Oficialii de la Moscova au declarat ca o cerere de aprobare a fost admisa la Agentia Europeana pentru Medicamente in ianuarie.Vaccinul dezvoltat de Rusia s-a dovedit a fi eficient 91,6% impotriva Covid-19, potrivit unui studiu publicat marti in revista medicala The Lancet.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat ca studiul publicatiei este "foarte important", adaugand ca acesta "a confirmat ca inregistrarea accelerata a vaccinului in Rusia este justificata"."Numarul de tari care inregistreaza acest vaccin creste in fiecare zi. Ne propunem sa stabilim productia vaccinului in strainatate cat mai curand posibil", a spus Peskov, potrivit agentiei TASS.