Ministrul Marcel Vela a discutat cu ambasadorul SUA in Romania despre Programul Visa Waiver si pandemia de coronavirus

Potrivit unei comunicari de pe pagina de Facebook a Ministerului Afecerilor Interne, cei doi oficiali au discutat despre colaborarea dintre Romania si SUA in contextul pandemiei cu noul tip de coronavirus "In ceea ce priveste aspectele din planul afacerilor interne, in timpul discutiilor a fost evidentiata cooperarea foarte buna dintre autoritatile romane si americane in domeniul securitatii, cu accent pe prevenirea si combaterea criminalitatii, a migratiei si a traficului de persoane.Totodata, a fost subliniata necesitatea intensificarii relatiilor dintre cele doua state in conformitate cu directiile principale stabilite prin Declaratia Comuna privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI, in conditiile in care dezvoltarea Parteneriatului Strategic cu SUA reprezinta un obiectiv prioritar al Guvernului Romaniei", se precizeaza in postarea MAI.Reprezentantii institutiei mai sustin ca o tema importanta aflata pe agenda discutiilor a fost includerea Romaniei in Programul Visa Waiver (VWP), "ocazie cu care ministrul Ion Marcel Vela a reafirmat determinarea autoritatilor romane de a continua eforturile pentru includerea tarii noastre in VWP".In semn de apreciere, ministrul roman i-a oferit Ambasadorului Statelor Unite ale Americii "Placheta de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne".