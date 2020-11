Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, are COVID-19. Cum a reactionat la aflarea diagnosticului: "Voi fi chiar mai activa si mai eficienta"

Ministrul a precizat joi, 19 noiembrie 2020, ca nu intentioneaza sa-si intrerupa activitatea ci, mai mult, va fi mult mai activa si mai eficienta ca pana acum."Am atat de multa treaba (si imi si place ceea ce fac) incat, chiar si cu acest rezultat pozitiv la testul pentru covid, voi continua sa muncesc de acasa. Voi fi chiar mai activa si mai eficienta, la Minister se mai intampla sa ma intrerup des pentru ca apare o urgenta si daca tot sunt acolo, intrerup ce fac si o rezolvam. Parte dintre aceste urgente (asa e viata la Ministerul Muncii, cu urgente zilnice) vor fi acum preluate de echipa de conducere a Ministerului", a scris Violeta Alexandru pe Facebook, dupa ce a aflat ca este infectata cu noul coronavirus.Violeta Alexandru a mai spus ca in perioada urmatoare va avea mai mult timp sa se uite peste informatiile solicitate de colegi."Adevarul este ca am tras mult, mai ales in ultima perioada. Am putin mai multa liniste in perioada zilelor urmatoare ca sa trec prin toate, absolut toate evaluarile si verificarile pe care le-am cerut institutiilor pe care le coordonez. Voi fi la telefon pentru a ajunge la rezultatele la care nu renunt pana in ultima zi de mandat . Sunt si voi ramane activa. Se pot astepta colegii din institutiile din tara sa fiu si mai curioasa acum ca am mai multa liniste ca sa ma uit peste informatiile cerute. Sa va asteptati la multe informatii utile aici. Inclusiv despre campania PNL Bucuresti care se desfasoara in online exact asa cum suntem noi - cei din PNL Bucuresti: decenti, seriosi, cu determinarea de a face treaba pentru Capitala.Voi urma tratamentul indicat", a mai precizat ministrul.In urma cu o saptamana, pe 12 noiembrie, ministrul Miuncii, Violeta Alexandru, a fost prezenta la lansarea noului sediu de campanie al PNL, loc unde a fost initial sediul de campanie al actualului primar al Capitalei, Nicusor Dan Citeste si: