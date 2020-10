Ministrul Nelu Tataru spune ca la Constanta vor fi luate masuri in functie de evolutia locala. "Fiecare caz nou de Covid poate provoca un focar"

Potrivit Ministrului Sanatatii, urmeaza inca o perioada dificila de posibila crestere a numarului de cazuri noi."Avem trei-patru saptamani grele pentru a intra pe un platou. Haideti sa participam cu totii la scaderea numarului de cazuri", a declarat ministrul la Constanta."Fiecare caz nou poate provoca un focar", a mai spus Nelu Tataru, care a precizat insa ca nu se impune carantina la nivel national."Avem 48 de ore in care putem vedea evolutia in Spitalul Judetean. Avem acele reguli care trebuie impuse. Comitetul judetean pentru coordonarea interventiei este cel care impune si alege momentul in care se impun aceste reguli", a spus ministrul Nelu Tataru.Ministrul a mai spus, referitor la utilizarea barocamerei, locul in care poate fi tratat pacientul cu hipoxie acuta, ca fiecare pacient este consultat si evaluat de medicul curant si acesta va decide ce tratament aplica. In masura in care se solicita, vom avea si acest tratament.Avem toate tratamentele care se fac in acest moment in lume pentru pacientul SARS-COV-2. In masura in care solicitarile, in afara de toate tratamentele, antivirale, antiinflamatorii, Dexametazona, ventilatie mecanica astistata, atunci vom profita de orice terapie avem la nivelul national.Tataru a precizat ca se va face o extensie la ATI de 14 paturi la Spitalul Judetean, 12 paturi la Spitalul de Pneumoftiziologie si 7 paturi la Spitalul MangaliaMinistrul a mai preciat ca in masura in care va fi nevoie, va angrena si spitale private in lupta antiCovidNelu Tataru, ministrul Sanatatii se afla, joi, in judetul Constanta pentru a evalua situatia epidemiologica si capacitatea de tratare si testare din regiune. Ministrul Sanatatii a avut discutii cu autoritatile locale, managementul unitatilor sanitare si cadrele medicale.