Ministrul roman de Externe, discutie cu omologul sau ungar privind inchiderea granitelor de catre tara vecina. Decizie cu privire la tranzitul cetatenilor romani

"In cadrul discutiei a fost obtinuta confirmarea, din partea ministrului Peter Szijjarto, ca tranzitul cetatenilor romani prin Ungaria, respectiv accesul cetatenilor romani - lucratori transfrontalieri nu vor fi afectate", a precizat MAE Potrivit MAE, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, sambata, o convorbire telefonica cu omologul sau ungar Peter Szijjarto, in continuarea demersurilor intreprinse de Ministerul Afacerilor Externe pentru obtinerea din partea autoritatilor ungare a clarificarilor privind informatiile aparute in spatiul public referitoare la adoptarea in perioada urmatoare de noi masuri restrictive pentru gestionarea pandemiei de COVID-19."Ministrul Bogdan Aurescu a solicitat interlocutorului informatii privind continutul exact al masurilor vizate, insistand asupra luarii in considerare a impactului acestora asupra cetatenilor romani care tranziteaza Ungaria, precum si in privinta cetatenilor romani - lucratori transfrontalieri. In cadrul discutiei a fost obtinuta confirmarea, din partea ministrului Peter Szijjarto, ca tranzitul cetatenilor romani prin Ungaria, respectiv accesul cetatenilor romani - lucratori transfrontalieri nu vor fi afectate", a informat MAE.Astfel, conform oficialului ungar, tranzitarea teritoriului Ungariei va fi permisa in continuare in aceleasi conditii si se va face prin aceleasi puncte de trecere ale frontierei si pe aceleasi culoare rutiere stabilite. A aratat ca regulile preconizat a fi schimbate se refera la intrarea in Ungaria ca destinatie finala a calatoriei. De asemenea, a sugerat ca autoritatile politienesti de resort din cele doua state sa mentina un contact apropiat in perioada imediat urmatoare pentru eventuale clarificari tehnice."Ministerul Afacerilor Externe pastreaza situatia in atentie si va informa cu celeritate asupra oricaror evolutii de interes. Detalii suplimentare vor fi transmise ulterior adoptarii formale a deciziilor autoritatilor ungare", a aratat MAE.Conditii de calatorie pentru Ungaria actualizate periodic sunt disponibile la urmatorul link: http://www.mae.ro/node/51934.MAE reaminteste ca, in prezent, sunt aplicabile urmatoarele conditii de tranzit pentru pasageri:- durata tranzitului sa nu depaseasca 24 de ore;- persoanele nu prezinta simptome specifice infectiei cu COVID-19;- sa prezinte un document din care sa rezulte fara echivoc scopul deplasarii si tara de destinatie, respectiv sa aiba asigurata intrarea pe teritoriul statului vecin Ungariei, aflat pe ruta de tranzit catre tara de destinatie.- tranzitul se va efectua doar pe traseele desemnate si publicate pe pagina web a politiei ungare, fiind indicate in mod explicit locurile de oprire/odihna (http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz).Vineri, autoritatile din Ungaria au anuntat ca inchid granitele pentru straini de marti, 1 septembrie, in incercarea de a reduce infectarile cu noul coronavirus , potrivit euronews.com."De la 1 septembrie, cetatenii straini nu vor mai putea intra pe teritoriul Ungariei", a declarat Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban "Exista riscul ca virusul sa fie importat si cele mai multe dintre noile cazuri au origine straina", a spus el intr-o declaratie de presa sustinuta vineri, adaugand ca "Ungaria este verde, cand toate tarile sunt rosii", referindu-se la gradul de imbolnaviri raportat de fiecare tara.El a spus ca cetatenii ungari care se intorc din strainatate vor fi nevoiti sa stea 14 zile in carantina sau sa prezinte doua teste negative pe care trebuie sa le plateasca.Guvernul Ungariei a indicat faptul ca inchiderea granitelor va dura o luna.Ministerul Afacerilor Externe (MAE) mai preciza ca a solicitat, prin Ambasada de la Budapesta, clarificari privind deciziile luate de autoritatile ungare pentru gestionarea pandemiei de COVID-19 si privind impactul acestora asupra romanilor care calatoresc in Ungaria sau tranziteaza tara, in drum spre alte state europene.