Ministrul Sanatatii a explicat de ce mortalitatea este foarte ridicata in Romania: Raportam toate decesele cauzate de SARS-CoV-2 sau prin decompensarea patologiilor

"Mortalitatea este data de cazurile grave, cazurile cu comorbiditati, dupa o indelunga, sa spunem, suferinta si lupta cu boala in terapiile intensive. Exista patologii concomitente, exista patologii decompensate in aceste sapte luni si exista in acelasi timp si resurse limitate in aceasta boala. Discutam de o mortalitate efectiva data SARS-CoV-2, dar exista si o mortalitate data de decompensarile acestor boli cronice. Daca v-ati uitat in raportarile noastre, sunt tocmai aceste decompensari ale bolilor cronice, care se afla in tratament cronic de o perioada indelungata sau unii dintre ei, sa spunem, in ultima perioada chiar nu au mai verificat aceste boli", a spus Nelu Tataru, in timpul unei vizite in Iasi.Intrebat de ce Romania este pe locul doi ca mortalitate in Europa, in conditiile in care in alte tari sunt mai multe cazuri de infectare decat in tara noastra, Nelu Tataru a raspuns: "Raportam efectiv la tot ce inseamna comorbiditati. Noi am vazut si celelalte raportari. De exemplu, sunt unele tari care dau acea raportare pentru cazurile decedate de SARS-COV-2, fara comorbiditati sau decesul prin decompensarea acestor comorbiditati. Noi am ales sa raportam toate decesele care au avut, o data, cauza SARS-CoV-2, dar si decompensarea patologiilor concomitente prin prezenta SARS-CoV-2 si decesul fiind din acele cauze".Cu privire la posibilitatea instituirii carantinei, ministrul Sanatatii a afirmat ca "se decide la nivel local"."Nu se merge pe o stare de urgenta, se merge pe acele masuri luate local pentru fiecare localitate, in functie de evolutie, in functie de focarele existente sau focarele care sunt deja izolate", a precizat Tataru.